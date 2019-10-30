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غرينبلات: صفقة القرن ليست ميتة والقدس لا تزال ضمن المفاوضات

30.10.2019 10:06 PM
غرينبلات: صفقة القرن ليست ميتة والقدس لا تزال ضمن المفاوضات

وطن: قال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط مساء يوم الأربعاء ، إن خطة السلام الأمريكية " صفقة القرن " ليست ميتة، مشيرًا إلى أن القدس لا تزال ضمن المفاوضات.

واعتبر غرينبلات أن "هذا ليس الوقت المناسب للإعلان عن خطة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مضيفا : "عندما يتم الإعلان عن خطة السلام سيعرف الجميع مدى الجهد الذي قمنا به".

وطلب المسؤول الأمريكي، من الفلسطينيين، "عدم تصديق ما ينشر في الصحف حول خطة السلام"

 

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