هيئة الأسرى: الجريحة سهير اسليمية بوضع صحي خطر

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسيرة الجريحة سهير إسليمية (38 عاما) من الخليل، تقبع في قسم العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي، بوضع صحي خطر تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة الذي تمكن من زيارة الجريحة سليمية، مساء اليوم الأربعاء، "أن سلطات الاحتلال، ستعقد جلسة تمديد توقيف للجريحة اسليمية في المحكمة العسكرية في عوفر الأحد المقبل، دون حضورها نظرا لخطورة وضعها الصحي".

وكانت الجريحة اسليمية، أصيبت صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال عند متوضأ ساحات الحرم الإبراهيمي ، في مدينة الخليل، ومنعت طواقم الإسعاف وحراس الحرم الإبراهيمي من الوصول اليها لمدة طويلة قبل نقلها لمستشفى "شعار تصيدك".