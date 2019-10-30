والد الأسيرة اللبدي: ابنتي معرضة للاستشهاد في أي لحظة

وطن: طالب والد الأسيرة هبة اللبدي بالعمل على انقاذ حياة ابنته التي وصفه بأنها باتت على المحك.

وقال اللبدي في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، إن ما يحدث مع ابنته اعدام وليس سجن، مشيرا إلى أنه وباقي عائلة هبة ومنذ يوم أمس في حالة ترقب لمصير حياتها.

إلى ذلك عاد محامي اللبدي خالد المحاجنة إلى التحذير من خطورة تدهور وضع اللبدي الصحي، وفق معلومات حصل عليها قبل وصوله الأردن مساء يوم أمس وبعد زيارة أجراها لهبة تبين خلالها أن هناك تدهورًا ملحوظاً على صحتها من جراء إضرابها المفتوح عن الطعام والذي دخل يومه السابع والثلاثين.

وأفاد المحاجنة أن مصلحة السجون الاسرائيلية أرغمت المستشفى الذي تواجدت فيه اللبدي بسبب تدهور صحتها إلى تسريحها إلى سجن الجلمة.

وبين أنها تمارس أبشع أنواع التنكيل بحق هبة من بينها تقييدها وهي على السرير وتواجد حراس على مدار الوقت في زنزانتها إضافة إلى مبيت أحد الحراس الذكور بجانب سريرها فضلا عن منعها من الدخول إلى المرحاض.