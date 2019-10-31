الاحتلال يعتقل القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار و الكاتب المحرر علي جرادات

رام الله- وطن: اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم، القيادية في الجبهة الشعبية الأسيرة المحررة خالدة جرار من منزلها في مدينة البيرة.

وهذه هي المرة الرابعة التي يعتقل فيها الاحتلال خالدة جرار، حيث في الاعتقال الثالث الذي كان مطلع يوليو/تموز 2017 حولت للاعتقال الإداري لمدة عشرين شهرا، تلقت خلالها أربعة أوامر بتجديد اعتقالها، وتم الإفراج عنها في فبراير الماضي.

كما اعتقال الاحتلال الكاتب والأسير المحرر علي جرادات "أبو غالب" من منزله في رام الله.

إلى جانب ذلك، نفذ الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة، وعرف من بين المعتقلين كل من:

عمار صباح- أم صفا غرب رام الله

المحرر ورد عبده- كفر نعمة غرب رام الله

فادي أبو سرور- مخيم عايدة شمال بيت لحم

علاء حميدان- مخيم عايدة

اراز أكرم الوعرة- مخيم عايدة

أحمد علي صبري- كفر قليل جنوب نابلس