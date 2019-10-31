قوات الاحتلال تقتحم منزل الاسير وليد حناتشة

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الاسير وليد حناتشة في مدينة رام الله.

وقالت عائلة الاسير حناتشة لوطن للانباء ان قوات الاحتلال اقتحمت فجرا منزل العائلة ومكثت فيه نصف ساعة.

واوضحت العائلة ان نحو 20 جنديا من جيش الاحتلال اقتحموا المنزل وقاموا باخذ قياسات للمنزل قبل ان ينسحبوا منه.

من جانبها نفت عائلة الاسير سامر عربيد اقتحام جيش الاحتلال لمنزلها.

واكدت نورا مسلماني زوجة الاسير سامر عربيد ان العائلة غادرت المنزل الذي كانت تسكن به من قبل، وانه لم يتم اقتحام منزلها.