عساف: افشال محاولة استيلاء للاحتلال على 37 دونما من أراضي سلفيت

رام الله - وطن: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن الهيئة تمكنت من افشال محاولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أرض في محافظة سلفيت.

وأوضح عساف، ان الطواقم القانونية للهيئة تمكنت من افشال محاولة تزوير واستيلاء للاحتلال على 37 دونما في منطقة خلة حسان في بلدة بديا في محافظة سلفيت.

وأضاف أن هذه القضية الثالثة التي تكسبها الهيئة خلال العام الجاري، مشيرة إلى انها تمكنت من استعادة 850 دونما في الخمس سنوات الأخيرة، من أصل 1300 دونم، كان الاحتلال يخطط لبناء مدينة استيطانية عليها في المنطقة.

وفا