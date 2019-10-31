65 قتيلا جراء حريق بقطار ركاب في باكستان

رام الله - وطن: قُتل 65 شخصا على الأقل حين اندلعت النيران في قطار ركاب بوسط باكستان كما أعلن وزيرة الصحة المحلية ياسمين رشيد، الخميس.

وقالت إنه يجري نقل أكثر من أربعين جريحا الى المستشفيات في المنطقة. وبحسب وسائل الإعلام الباكستانية فإن النيران اندلعت في القطار في منطقة رحيم يار خان في اقليم البنجاب بوسط باكستان.

وقال مسؤول الشرطة أمير تيمور خان إن النيران اندلعت بالقطار أثناء رحلته من مدينة كراتشي إلى لاهور، وذلك بعد انفجار اسطوانة وقود كان ركاب يستخدمونها في الطهي.