سلفيت: الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المزارعين من مدينة سلفيت، الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وذلك لساعات عديدة.

ومنع الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى الساعة التاسعة صباحا، غير أن موعد فتح البوابات هو السادسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين، ليلة أمس، خلف الجدار لأكثر من ثلاث ساعات بحجة عدم وجود مفاتيح مع الجنود المتواجدين على البوابات.