"الصحة" و"جايكا" تبحثان مشروع تحسين الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية

وطن: بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، اليوم الخميس، مشروع تحسين الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية.

وأشادت الكيلة لدى استقبالها، اليوم الخميس، رئيس مكتب "جايكا" في فلسطين توشي آبي والوفد المرافق له، بحضور سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي، بالتعاون الوثيق والعلاقات التي تربط الشعبين الياباني والفلسطيني، إضافة إلى موقف اليابان السياسي الداعم دائماً للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وأكدت أهمية استمرار الدعم الدولي على كافة الأصعدة للقضية الفلسطينية.

ويشمل المشروع مستشفيات: رفيديا بنابلس، والأندونيسي ومستشفى ناصر وغزة الأوروبي في قطاع غزة، ويهدف إلى تقديم أجهزة متطورة لدعم وحدات جراحة القلب والأعصاب والأجهزة التشخيصية المتطورة كجهاز الرنين والتصوير الطبقي وغيرها.