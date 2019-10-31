الاحتلال منع رفع الأذان في المسجد الابراهيمي 78 وقتا خلال الشهر الماضي

وطن: قالت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت رفع الأذان في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل، 78 وقتا، خلال شهر تشرين الاول من العام الجاري.

وأكد وكيل الوزارة حسام ابو الرب، أن سلطات الاحتلال لا تدخر جهدا في التضييق على المسلمين ومنعهم من أداء صلواتهم بالمسجد الابراهيمي، إلى جانب الإجراءات الكثيرة والمعيقات والحواجز وسياسة التفتيش والتدخل المسجد.

وقال: إن إجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي استفزازية، وتعكس أطماع ونوايا الاحتلال الخبيثة، التي يحاول من خلالها الاستيلاء الكامل على المسجد خطوة بخطوة بعد أن استولى على غالبيته.

وطالب ابو الرب أبناء محافظة الخليل خاصة والوطن عامة، بالاستمرار في أداء الصلوات في المسجد الإبراهيمي وحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه .