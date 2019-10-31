هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة المضربة هبة اللبدي

رام الله - وطن: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة الأردنية الفلسطينية هبة اللبدي (32 عاماً)، والتي تخوض اضرابها لليوم 38 على التوالي.

وأوضحت الهيئة أن الأسيرة اللبدي يتم نقلها بشكل شبه يومي إلى مستشفى "بني تسيون" الإسرائيلي، بسبب التدهور الحاد على وضعها الصحي، حيث تعاني في الآونة الأخيرة من صعوبة ببلع الماء وأوجاع شديدة بالمعدة وجفاف حاد، كما وتشتكي من انخفاض بنسبة السكر في الدم وخسرت من وزنها أكثر من 10 كغم، وهناك تحذيرات من اصابتها بمشاكل في القلب.

وأضافت أن خلال تواجدها بالمشفى تعمد قوات الاحتلال ابقاء اللبدي مقيدة اليدين والقدمين على سرير المشفى.

ولفتت أنه على الرغم من خطورة الوضع الصحي للأسيرة اللبدي وآلامها وحاجتها للبقاء بالمشفى، إلا أن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد اعادتها بذات اليوم إلى زنازين "الجلمة"، واحتجازها بأوضاع قاسية بزنزانة مراقبة بالكاميرات قذرة مليئة بالحشرات.

يذكر بأنه إلى جانب الأسيرة اللبدي يواصل ثلاثة أسرى آخرين معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الاداري، وسط تراجع ملحوظ على أوضاعهم الصحية، وهم كل من: الأسير اسماعيل علي ومضرب منذ 100 يوم، والأسير أحمد زهران ويخوض اضرابه منذ 40 يوماً، والأسير مصعب الهندي والذي يواصل اضرابه لليوم 38 على التوالي.