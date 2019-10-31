عشراوي تدين حملة المداهمات والاعتقالات الاسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب وقيادته

وطن: أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،د.حنان عشراوي، التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بما في ذلك حملة المداهمات للمحافظات الفلسطينية والاعتقالات التي طالت اليوم القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائب السابق خالدة جرار، والكاتب علي جرادات، بعد ان داهمت قوات الاحتلال منزليهما في مدينة رام الله، إضافة الى الاعتقالات الواسعة التي طالت أبناء شعبنا في قريتي أم صفا وكفر نعمة قضاء رام الله والقدس وقلقيلية وبيت لحم.

وقالت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس: "إن مواصلة اعتقال قيادات الشعب الفلسطيني والنشطاء السياسيين بما فيهم جرار للمرة الثالثة يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي واستكمالا لمخططات دولة الاحتلال المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد القيادات الوطنية، في انتهاك صارخ ومتعمد لجميع الأعراف والقوانين الدولية".

واستنكرت عشراوي في ذات السياق سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال والتي طالت الالاف من ابناء شعبنا إضافة الى القوانين والتشريعات العنصرية المنافية للاعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وأشارت في هذا الصدد الى معاناة الاسيرة الإدارية هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 38 يومًا وتتعرض لأبشع أنواع التعذيب.

ودعت عشراوي في ختام بيانها المجتمع الدولي بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.