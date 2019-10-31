129 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وطن: استأنف المستوطنون صباح الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وسط انتشار لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي بداخل المسجد وعند بواباته الخارجية.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا عقب اقتحام 129 مستوطنًا بينهم 25 طالبًا يهوديًا المسجد الأقصى، وتنظيمهم جولات استفزازية في ساحاته بحماية مشددة من القوات الخاصة.

وأوضحت أن مرشدين يهود قدموا أثناء الاقتحامات شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما أدى بعض المستوطنين طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وخاصة في الجهة الشرقية منه.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند البوابات الخارجية، كما اعتقلت حارس الأقصى سامر القباني عند باب حطة أثناء دخوله للمسجد، ومن ثم أفرجت عنه دون شروط، بعد التحقيق معه في مركز تحقيق "القشلة" بالقدس المحتلة.