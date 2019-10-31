مسيرة للقطاع الصحي إسنادا للأسرى.. الكيلة: على الصليب الأحمر التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى المرضى

رام الله - وطن: جددت وزيرة الصحة مي كيلة، مطالبتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤوليتها، والقيام بدورها الإنساني، وتجنيد قواها السياسية، للاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والضغط باتجاه السماح لوفود طبية بزيارة السجون والاطلاع عن كثب على الأوضاع هناك.

جاء ذلك خلال كلمة لها، خلال مسيرة حاشدة للقطاع الصحي، الخميس، شارك بها المئات من كوادر وأطباء وممرضين، وسط رام الله.

وقالت كيلة إن على "الصليب" العمل الجاد لتحسين ظروف احتجاز الأسرى وإزالة العوامل المسببة للأمراض، وضرورة تكثيف الصليب زياراته للأسرى.

وأوضحت أن كافة الشهادات تؤكد أن الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى بصحة الأسرى وحياتهم، وزرع الأمراض في أجسادهم، عبر سياسة ممنهجة ومنظومة متكاملة جعلت السجن مكانا لزرع الأمراض في الاسرى، وسببا لموت بطيء لهم.

وأضافت "عدد شهداء الحركة الأسيرة 221 شهيدا منذ 1967، من بينهم 56 توفوا نتيجة الاهمال الطبي، و72 نتيجة التعذيب، عدا عن استشهاد مئات المحررين متأثرين بأمراض خطيرة أصيبوا بها خلال السجن".

وناشدت كيلة كافة المؤسسات الدولية الحقوقية ضرورة التدخل الفوري والعاجل للإفراج عن الاسرى المرضى، حيث أن 700 أسيرة وأسير بحاجة لتدخل طبي عاجل، يعانون من أمراض مختلفة، من بينهم مرضى سرطان وإعاقات جسدية وذهنية ونفسية.

وأردفت "سنستمر حتى يظل الملف حاضرا في كل لقاء واجتماع".