القضية الفلسطينية ليست قضيتنا!

كتب: عوض عبد الفتاح

يتعرض الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، إلى اخطر عملية لنزع السياسة عن نضالهم، وفصلهم عن قضية فلسطين.

هذه المرة يتشارك في هذه العملية مندوبون عنهم، وصلوا الى الكنيست على اكتاف الناس، كان هذا الجزء من شعب فلسطين، قد وجه ضربة قوية لمجمل سياسة فصلهم عن هويتهم الوطنية، وعن كفاح شعبهم المنتشر في كل مكان، وذلك من خلال الهبة الشعبية العارمة، هبة القدس والاقصى، في الأول من أكتوبر عام ٢٠٠٠.

في ذلك اليوم، أعاد مليون ونصف فلسطيني رسم معالم وجودهم الجماعي، عبر الدم والأرواح، وراحت نخبهم تؤطر غضبهم، وتطلعاتهم، في رؤية وطنية، ومواطنة متساوية تقوم على مواجهة مصدر الظلم والتمييز، ألا وهو البنية الصهيونية العرقية والكولونياليه لدولة إسرائيل.

كان التجمع الوطني الديمقراطي قد استبق الأمور، بعد اتفاق أسلو عام ١٩٩٣، ونقل فكرة دولة المواطنين، من الهامش الى المركز، عبر بناء حركة سياسية جديدة جماهيرية. وبعدها، بعدة سنوات، توالت المبادرات، على شكل وثائق تتصور مستقبلا مختلفا، التي تنطلق من هذه الرؤية الديمقراطية والوطنية .

كان عام٢٠٠٠ عام انهيار أوهام النظام الكولونيالي، وسياساته التقليدية ضد أصحاب الأرض الأصليين. كانت صدمته قوية، خاصة وأنه رأى جيلا فلسطينياً كاملاً، يحمل المواطنة الإسرائيلية، يخرج بعشرات الوفه الى الشوارع كاسراً حاجز الخوف ويلتحم سلمياً ، مع انتفاضة شعبه العارمة التي كانت تجتاح القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

ردًا على ذلك، ومن أجل إعادة "المارد الى القمقم"، خاضت المنظومة الاسرائيلية الامريكية، حرباً مختلفة ، بأساليب ناعمة، مدعومة دولياً، بهدف كيّ الوعي، وخلق وعيٍ بديل مشوه.

تم استبدال القيادة الفلسطينية في رام الله بقيادة جديدة من داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، و جيء بالجنرال الأمريكي دايتون ، ليعيد هندسة مهمة قوات الأمن الفلسطينية، بحيث تصبح مهمتها موجهة الى الداخل الفلسطيني ، بدل ان تكون في مواجهة الاحتلال. واشترطت هذه المنظومة الامريكية الاسرائيلية على سلطة رام الله إثبات جدارتها الأمنية، حتى تتحصل على كيان أوسع قليلا من الحكم الذاتي، ولا مانع من ان يسمى دولة .

وفي داخل الخط الأخضر، واصلت المؤسسة الإسرائيلية، تجديد وتكثيف حملتها ومخططاتها العدوانية ضد مواطنيها العرب، التي باتت تسميهم بِعد هبتهم الوطنية المجيدة، بالفلسطينيين، بدل عرب إسرائيل ، ليس اعترافاً بهويتهم الوطنية، بل تجسيداً لنظرتها المتجددة بانهم جزءً من " العدو الفلسطيني " المتواجد في الضفة وقطاع غزة وفي الشتات، والذي يرفض الاستسلام .

ولكنهم لم يسارعوا، وتحديداً نخبهم الجذرية، الى اقتفاء نهج سلطة رام الله، وواصلوا ممانعتهم ، وتحديهم لمنظومة القمع والترويض الإسرائيلية، المتجددة والمتصاعدة على شكّل ممارسات وقوانين غير مسبوقة بوتيرتها . كما واصلوا نقد الحالة الفلسطينية، وهبوط الخطاب الوطني، وتجريفه، والتنسيق الأمني مع المستعمر. ولم تتوقف سلطة رام الله عن محاولات اختراقنا من خلال تقويض خطابنا الوطني، والدفع ببعض مندوبي الجمهور العربي بتبني خطابها التطبيعي، والمراهنة على أحزاب صهيونية في كل انتخابات صهيونية .

ورغم تضافر حملات القمع الإسرائيلية ، وحملات التحريض ، والملاحقة ، مع محاولات سلطة رام الله اختراقنا ، الا أنّ معظم الأحزاب الوطنية تمكنت من الحفاظ على قدر عالٍ من التوازن والرصانة السياسية ، في التعبير عن حقوقنا الوطنية، وفي مواجهة حملات الترويض الإسرائيلية .

اشتملت استراتيجية القمع، الخشنة والناعمة ، على عنصر التفريق بين القوى السياسية العربية ، داخل الخط الأخضر ، اذ تم تصنيفها كقوى معتدلة وقوى متطرفة . وللصدق ، فإن القوى اليمينية الأكثر تطرفاَ ، لا تفرق بين الأحزاب العربية جميعها . ولكن القوى اليمينية الأخرى، وان كانت لا تعترف بالحقوق المتساوية بين العرب واليهود، فإنها مستعدة للتعاون مثلًا مع قوى تعتبرها اقل تطرفاً من غيرها، ليس خدمة لحقوق العرب، بل لأسباب مصلحية تتصل بحاجتها لمواجهة خصومها داخل القبيلة العبرية .

ومن متابعة سلوك غالبية مندوبي الجمهور العربي، نستطيع رؤية نتائج السياسات المذكورة أعلاه . إن سنوات من التحريض والتخويف، والترهيب، والتفريق بين القيادات والأحزاب، عبر حظر حركات و مواصلة ملاحقة أحزاب اخرى، تم إخضاع تلك القيادات التي باتت مستجيبة ومتكيفة مع ما تتوقعه المؤسسة الاسرائيلية، والإعلام الإسرائيلي المعادي، منها .

كيف يتجلى ذلك على ،سبيل المثال؟

اثناء الحملة الانتخابية، يجري الهجوم على نتانياهو، وتجاهل جرائم بني غانتس ، بدل اعتبارهما مجرمين بنفس القدر .

أيضا القضية الفلسطينية تصبح قضية خارجية، قضية شعب آخر نتضامن معه لفظياً من خلال تجاهل احد اخطر الأهداف التي وضعها بني غانتس نصب عينيه، الا وهي شن حرب بلا رحمة على قطاع غزة لتدمير حركات المقاومة .

وهذا السلوك الارعن، والمغالي في اللاواقعية وعدم احترام الذات الوطنية، أيضا تجد تجلياته بخصوص النظر الى طريقة الحصول على حقوقنا الكاملة ، كمواطنين داخل الخط الأخضر، والذي يجري التعبير عنه في المقابلات الإعلامية.

أعضاء الكنيست، الذين خطفوا التمثيل العربي من لجنة المتابعة، يتنصلون من زملاء لهم، سابقين، ولا يتحرجون من التصريح بأنهم مختلفون عنهم، أي انهم ليسوا "سيّئين" مثلهم، كل ذلك بالمعايير الاسرائيلية، وكل ذلك أيضا، بحجة الخصوصية التي لا ينكرها احد.

النتيجة الفعلية لممارسة هذا النوع من الخصوصية، تكريس الأجندات المتخلفة لكل تجمع فلسطيني . ولنتذكر هنا استراتيجية التجزئة والشرذمة، المعتمدة من قبل الحركة الصهيونية والمكرسة بصورة اكثر وحشية بِعد اوسلو .

طبعاً، هناك نموذج آخر، يمارس نفس السلوك، ولكن بصورة ضمنية ، كل ذلك من اجل تفادي غضبٍ المؤسسة الصهيونية ، وإعلامها، وان يحظى بالرضى منهما، وحتى يستطيع ان يشتغل ، نعم يشتغل، بكل ما تعنيه الكلمة، بهدوء، وبمتعة .

التنصل من زملاء لهم، ليس بسبب الجانب الشكلي، أي طريقة التعبير، وانا ادرك أهمية طريقة التعبير وتوفر القدرة على التأثير، بل إنه تنصل من البعد القيمي والوطني لما يمثله الزملاء المغضوب عليهم من المستعمر . والخطورة في الامر ، هو إستغلال ضائقة الناس التي تسبب بها المستعمر، و السعي إلى مخاطبة غرائزهم ، بدل رفع الوعي ، وتسليحهم بروية وطنية ، وخطة عملية تنظمهم على الأرض ، ليمارسوا السياسة والتأثير الفعلي .

هذا ما يسمى بنزع السياسة، ونزع البعد الأخلاقي عن سلوكنا، كقيادات. وهذا الكلام لن يكون غريباً على من فرأوا فرانس فانون. ما معناه ، أن الضحية تُدفع إلى تقمص ما يتوقعه المستعمر منها، وتصبح مسلوبة الإرادة . هل سمعتم عن حركة وطنية، او شعب، يرتكب انتحاراً سياسياً و أخلاقيا !