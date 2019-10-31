من بينهم الأسيرة اللبدي.. أربعة أسرى يواصلون الإضراب، أقدمهم منذ 100 يوم

وطن: يواصل أربعة أسرى الإضراب عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، فيما من المفترض أن تُعقد جلسة، الخميس، للأسير أحمد زهران للنظر في قضية تثبيت اعتقاله الإداري الأخير ومدته أربعة شهور.

والأسرى المضربون هم:

• الأسيرة هبه اللبدي مضربة عن الطعام منذ (38) يوماً.

• الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس مضرب عن الطعام منذ (100) يوم.

• الأسير أحمد زهران من بلدة دير أبو مشعل مضرب عن الطعام منذ (40) يوماً.

• الأسير مصعب الهندي من بلدة تل مضرب عن الطعام منذ (38) يوماً.