الاحتفال بمواءمة مركز بيت جالا للتدريب المهني وافتتاح قسم للاعلام فيه بتمويل بلجيكي

وطن: احتفل في بيت لحم بافتتاح مشروع تطوير وحدة اعلام لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة بمركز التدريب المهني في بيت جالا التابع لوزارة العمل حيث جرت مواءمته وتزويده بمصعد سيسمح للطلبة من ذوي الاعاقة الالتحاق ببرنامج الاعلام الذي تم افتتاحه من جهة وباقي برامج التدريب المهني من الجهة الاخرى مما يعني فتح افاق جديدة لذوي الاعاقة في التدريب المهني وتعزيز فرصهم بالعمل مستقبلا في هذا المجال.

وجرى الاحتفال الذي يعد الاول من نوعه من حيث موائمة مراكز التدريب المهني بفلسطين ليكون دامجا للاشخاص ذوي الاعاقة برعاية محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد وحضور نائب مقاطعة اينو البلجيكية سيرج و القنصل البلجيكي العام بالقدس ومدير عام مراكز التدريب المهني المهندس نضال عايش ومدير المركز شحدة الزرو ومدير جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ادمون شحادة وعضو مجلس ادارتها الاستاذ موسى درويش وقائد منطقة بيت لحم العميد ناضر عمر ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا ومدير مديرية عمل بيت لحم رسلان ابو ريحان وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الاعلام.

قص الشريط وافتتاح المشروع

وقام محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد والقنصل البلجيكي العام في القدس دانييلي هافين ونائب رئيس مقاطعة اينو البلجيكية سيرج هوستاشي والمهندس نضال عايش مدير دائرة التدريب المهني وادمون شحادة مدير عام جمعية بيت لحم العربية للتاهيل بازاحة الستارة ايذانا بافتتاح قسم الاعلام الذي يتضمن استديو تدريبي بمعدات تقنية واجهزة كمبيوتر وغرفة صفية بمركز التدريب المهني كما تفقدوا المصعد الى جانب الحمامات الخاصة لذوي الاعاقة التي تم تشييدها ضمن المشروع.

وكان الاحتفال بالمناسبة قد اقيم بالمركز حيث تولت عرافته رنين العرجا مديرة تطوير البرامج في جمعية بيت لحم العربية للتاهيل التي رحبت بالحضور من الحانبان الفلسطيني والبلجيكي مشيرة الى ان المشروع هدف الى تحويل مركز بيت جالا للتدريب المهني الى مركز دامج للاشخاص ذوي الاعاقة كاول مركز دامج في متطقة بيت لحم وفلسطين موضحة ان عمل متواصل لتطوير المركز وتسهيل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة جرى على مدار سنوات وصولا ليومنا هذا الذي نحتفل به بالافتتاح.

واشارت العرجا الى ان المشروع تخلله بناء مصعد وحمامات ليكون موائما الى جانب تزويده بمعدات التدريب الاعلامي هذا اضافة الى عقد تدريبات متعددة للطواقم في فلسطين وبلجيكا كما تم تطوير لمناهج تعليمية دامجة للاشخاص ذوي الاعاقة من اجل تعزيز حقهم في التعليم والعمل ببرامج التدريب المهني.

م. عايش : سنسعى لتعميم فكرة دمج ذوي الاعاقة في كافة مراكز التدريب المهني

بدوره رحب المهندس نضال عايش مدير عام دائرة التدريب المهني بالوفد البلجيكي من مقاطعة اينو كما رحب بالحضور مشيرا الى ان الى ان المركز ببيت جالا هو واحد من اصل احد عشر مركز في فلسطين تقدم تدريبات مهنية لثلاثين تخصص في التدريب المهني مشددا على ان هذا المراكز هو من اقدم المراكز في فلسطين والتي انشات وقت الاحتلال بهدف خدمة الاقتصاد الاسرائيلي لكننا حولناها منذ تسلم السلطة الى مراكز لخدمة المجتمع والاقتصاد الفلسطيني من خلال التعاون مع اصدقائنا من مختلف انحاء العالم ومنهم بلجيكا .

واشار عايش الى ان وزارة العمل سعت الى تطوير المراكز من خلال التعاون مع الاصدقاء من مختلف انحاء العالم شاكرا الاصدقاء في بلجيكا ومدينة اينو على دعمهم لهذا المشروع الذي تم تنفيذه بالتعاون وباشراف مع محافظة بيت لحم ومتابعة شخصية من المحافظ كامل حميد حميد وجمعية بيت لحم العربية للتاهيل من اجل الوصول الى يومنا هذا الذي نفتتح فيه المشروع المهم والحيوي والذي ياتي في اطار الرؤية والخطة الاستراتيجية لوزارة العمل لدمج ذوي الاعاقة وتعزيز حقهم في التدريب المهني.

و نقل عايش تحيات الوزير نصري ابو جيش وشكره للاصدقاء البلجيكيين على هذا المشروع المتميز الذي نقوم به لاول مرة للاشخاص ذويالاعاقة وسنعمل على نقل التجربة الى مراكز اخرى حيث استفدنا من التجربة التي استمرت لفترة طويلة حتى وصولنا لهذا اليوم.

شحادة : جمعية بيت لحم العربية للتاهيل تسعى لتعميم وتوسيع الخدمات لذوي الاعاقة

بدوره مدير عام جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ادمون شحادة اشار الى اهمية تعميم المشاريع الخدماتية من خلال توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وهو ما قامت به الجمعية في هذا المشروع بعد تعاونها واتفاقها مع الاصدقاء في مقاطعة اينو البلجيكية على تنفيه في مركز التدريب المهني حيث سعى لعقد لقاءات مع مختل فالجهات الرسمية وتم الاتفاق على تنفيذه بالتعاون ما بين مختلف الجهات.

وشدد شحادة على ان جمعية بيت لحم العربية للتاهيل تسعى لجلب مشاريع مستقبلية من اجل تنفيذها بالتعاون مع الجهات الرسمية لتشمل اوسع مناطق وفئات مجتمعية معربا عن امله ان يكون هذا المشروع هو البداية في خطة عمل مشتركة بين القطاعين العام والاهلي والخاص من اجل ان تتسع رقعة الخدمات.

واضاف شحادة ان التطوير مسؤوليتنا جميعا في فلسطين كقطاعات عامة وخاصة واهلية مشددا على اهمية العمل على تغيير ثقافة البلدحول الاعاقة والتاكيد على اهمية ان يكونوا جزء فعال من هذا المجتمع عبر دمجهم فيه وفتح المجال امامهم للتدريب المهني ومن ثم العمل خصوصا بعد ان اثبتوا قدراتهم على العطاء والتميز في كثير من المجالات.

اكد مدير عام جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ادمون شحادة على سعادته باستقبال الوفد من اجل المشاركة في افتتاح مشروع تطوير وتاعيل مركز بيت جالا للتدريب المهني وافتتاح قسم اعلام فيه مؤكدا ان هذا المشروع يعتبر مشروعا مهما وحيويا لدمج ذوي الاعاقة وتعزيز حضورهم وفرصهم في الدراسة والعمل بالبرامج الخاصة بالتدريب المهني

واشار شحادة الى ان جمعية بيت لحم العربية للتاهيل سعت لتعزيز وتطوير التعاون مع المحافظة و وزارة العمل ايمانا منها باهمية توسيع رقعة الخدمات في هذا المجال من خلال المؤسسات الحكومية حيث قامت بالسعي لتعزيز العلاقة بين المؤسسات البلجيكية والفلسطينية على المستويين الرسمي والاهلي والاعلامي وهو ما اوصلنا اليوم لافتتاح هذا المشروع الذي سيخدم ذوي الاعاقة في فلسطين والذين تؤمن جمعية بيت لحم بحقوقهم في التعليم بكافة اشكالهم الى جانب حقهم في العمل حيث يهدف المشروع الذي نفتتحه لتحقيق هذه الاهداف.

هوستاشي : نسعى في مقاطعة اينو لتعزيز التعاون مع الاصدقاء الفلسطينين

بدوره قال سيرج هوستاشي عبر عن سعادته لتحقيق هذا الحلم الذي بدء منذ عدة سنوات حيث شكر الجمعية العربية والمحافظة و وزارة العمل وشبكة فلسطين الاخبارية PNN على جهودهم لانجاح المشروع مشيرا الى ان مدينة تورنيه في مقاطعة اينو ومحافظة بيت لحم لديهم تعاون كبير في بيت لحم مع عدد من الجهات وسيتم العمل على تنفيذ مشاريع جديدة مستقبلا.

وشكر هوستاشي القنصل البلجيكي على حضورها اليوم ودعمها وتعاونها مشيرا الى ان هناك جملة من المشاريع الجاري العمل عليها معربا عن املهبمزيد من العمل بالتعاون مع المحافظة والجمعية مؤكدا على ان توجههم لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تعاون مع العديد من الجهات

واكد المسؤول البلجيكي ان قوة البلدان لا تقاس بقوة السلاح والغنى المادي بل من خلال اعطاءها الاهمية لكل من هو بحاجة وعلى راسهم الاشخاص ذوي الاعاقة موضحا ان المشروع اشار الى ان الاصدقاء في فلسطين شكلوا نموذج تعاون متميز معربا عن تفهمه للوضع الصعب في فلسطين لكن الفلسطينيون وبالرغم من المعاناة شعب رائع شاكرا اياهم على تعاونهم.

واشار هوستاشي ان من اهم اشكال العلاقة الفلسطينية البلجيكية التي بدات مع الجمعية العربية منذ سنوات هي ارسل ٧٠٠ طالب وطالبة للتدرب والتطوع في جمعية بيت لحم العربية وهو الامر الذي يهدف لتعزيز العلاقات على المستوى الشعبي بين اهالي مقاطعة اينو ومحافظة بيت لحم مؤكدا على سعي مقاطعته لمزيد من التعاون مستقبلا في مختلف المجالات منها السياحة وادارة الفنادق والتعليم الاكاديمي والتدريب المهني والاعاقة والاعلام.

حميد : انجاز المشروع خطوة مهمة ونسعى لمزيد من المشاريع

ورحب المحافظ حميد بالجميع خصوصا الاصدقاء على الدعم السياسي والاقتصادي موضحا ان الرئيس محمود عباس يقول دائما ان هناك اصدقاء دوليين في اوروبا وفي بلجيكا موضحا ان حديث الضيف البلجيكي عن شعبنا مفخرة لنا شاكرا الاصدقاء في مقاطعة اينو على مشاعرهم ودعمهم السياسي قبل المادي لما يمثله هذا الدعم من ضمير حي يؤكد لشعبنا ان شعوب العالم تقف الى جانبه.

و شكر المحافظ حميد ادارة الجمعية العربية للتاهيل و وزارة العمل وفلسفتهما من اجل تحقيق وانجاز هذا المشروع من خلال التعاون مع المحافظة والاصدقاء االبلجيكيين كما شكر شبكة فلسطين الاخبارية PNN على تعاونها ودعمها الاعلامي.

وخص المحافظ حميد جمعية بيت لحم العربية للتاهيل لحرصها على تعزيز الخدمات الحكومية وتطويرها كما اكد اهمية استمرار العمل من اجل تطوير مزيد من المؤسسات الحكومية والخدمات المقدمة من خلالها كما اعرب عن امله بان يتم تعميم فكرة دمج ذوي الاعاقة في كافة مراكز التدريب المهني في فلسطين.

وشكر المحافظ حميد الاصدقاء البلجيكيين على دعمهم مطالبا القنصل البلجيكي التي شاركت بالاحتفال بمواصلة دعم بلادها السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفلسطين حتى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس مشيرا الى ان العمل سيتواصل خلال الزيارة المقبلة له لبلجيكا من اجل تنفيذ مشاريع متعددة مستقبلا تتعلق بالسياحة والاعاقة مشددا على انه ناقش مع وزير التربية والتعليم اهمية تاهيل وتوعية وتثقيف القطاع التعليمي والمجتمع عموما من اجل ان يكونوا قادرين على ثقافة الدمج.

واكد حميد على ان طبيعة المشروع مهمة وضرورية سيما اننا نتحدث عن الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يحتاجون للدعم والدمج لان هناك عدد كبير من ذو الاعاقة في فلسطين وان جزء كبير منهم ناجم عن اصابته برصاص الاحتلال مضيفا ان هناك تفكير بتنفيذ مشروعات تطويرية بعد الافتتاح الرسمي للمشروع الجديد من خلال التطوير الذي تم بمركز بيت حالا.

وعبر المحافظ عن امله بان يتم عمل مشاريع للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال مشاريع تدريبية للتاهيل بالدرجة الاولى حيث تسعى الحكومة لتطوير الخدمات لهم مشددا على ان هذا القطاع يحب ان يخدم من الحكومة مثمنا المشروع الذي يعتبر مهم تم تاهيل المركز حيث سيشكل تجربة دمج بين ذوي الاعاقة في التعليم والتشغيل مستقبلا

كما تحدث حميد عن وجود تصور لدعم مشاريع في قطاع السياحة نشجع من خلالها الصناعات الحرفية ونخدم ذوي الاعاقة معربا عن امنياته في تعزيز التعاون وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة داعيا ان يكون للاصدقاء البلجيكيين حضور واضح ببيت لحم احد اهم المناطق السياحية في العالم حيث تسعى فلسطين للتغلب على كافة القضايا التي تتعلق بالسياحة.

القنصل البلجيكي بالقدس : ندعم فلسطين في العديد من المجالات

بدورها قالت القنصل البلجيكي العام في القدس دانييلي هافين الى ان بلادها تدعم حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مشيرة الى ان بلجيكا تدعم فلسطين على مختلف الاصعدة.

وقدمت هافين شرحا عن مجموعة من المشاريع التي تمولها بلادها في مجالات الصحة والسياحة بشكل رسمي مثمنة وجود ودعم مؤسسات وهيئات بلجيكية تعمل بتواصل مباشر مع المؤسسات الفلسطينية حيث تدعم الحكومة البلجيكية وتشجع مثل هذا النوع من التواصل المباشر بين الشعبين.

واكدت القنصل البلجيكي ان هناك اهتمام رسمي بلجيكي ببيت لحم وانها ناقشت مؤخرا مع وزيرة السياحة امكانية تنفيذ برامج وتعاون في مجات السياحة مؤكدة الحرص على نجاح اي تعاون مستقبلي كما هناك كافة الشركاء بمشروع مركز التدريب المهني الذي اصبح دامجا لذوي الاعاقة على هذا المشروع المهم والحيوي والمميز.

عرض فلم عن مراحل المشروع

هذا وتخلل حفل الافتتاح عرض فلم وثائقي انتجته شبكة فلسطين الاخبارية PNN تناولت فيه مراحل المشروع بدء بالعمل في تجهيز البنية التحتية للمصعد مرورا بكافة الاعمال واللقاءات بين مختلف الاطراف هذا الى جانب الدورات التدريبية لمجموعة من الاعلامين وطواقم الشبكة وجمعية بيت لحم العربية للتاهيل ومركز تدريب بيت جالا المهني سواء تلك التي عقدت في فلسطين او بلجيكا وصولا ليوم الافتتاح.