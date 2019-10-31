هيئة الرقابة الشرعية في الإسلامي الفلسطيني تعقد ندوة حوارية في جامعة بيرزيت

وطن: عقدت هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني بدعوة من كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت ندوة بعنوان "المصارف الإسلامية في فلسطين بين النظرية والتطبيق من المنظور التنموي"، لطلبة برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي وبرنامج ماجستير القانون والاقتصاد في الكلية.

ومثل البنك الإسلامي الفلسطيني في الندوة الدكتور حسام الدين عفانة عضو هيئة الرقابة الشرعية وتطرق لنشأة البنوك الإسلامية وخصوصيتها وأوجه الاختلاف بينها وبين المصارف التجارية والضوابط الشرعية التي تحكم تعاملاتها إلى جانب آفاق تطورها في المستقبل.

وحضر الندوة نخبة من الأساتذة وطلبة الماجستير والمهتمين بالموضوع.

ودار حوار مستفيض حول الصيرفة الإسلامية تناول أوجه العمل المصرفي الإسلامي المختلفة والتأصيل الشرعي والقانوني لها، والتحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي إضافة لدور البنوك الإسلامية في تحقيق التنمية في المجتمع.

وتشرف هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني على كافة تعاملات البنك وتتأكد من التزامه وموظفيه بالضوابط الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية، وتقوم بذلك من خلال الرقابة المباشرة ومن خلال دائرة التدقيق الشرعي.

وتقوم الهيئة بعقد لقاءات توعوية وارشادية بشكل مستمر مع جمهور المواطنين بهدف نشر الثقافة المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وتعزيز مفاهيمها، لتضمن بذلك وضوح فكرة وآلية عمل صيغ التمويل والاستثمار المجازة شرعيا.

وتتكون هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني من مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه إلى جانب خبرتهم في المجال المالي، ويقومون بأداء عملهم باستقلالية تامة ليضمنوا حصول المتعاملين على خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.