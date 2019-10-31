فيديو | أحمد الطيبي بعد زيارته الأسيرة هبة اللبدي في معتقل الجلمة: قلقٌ من وضعها الصحي ومعنوياتها عالية

وطن: التقى رئيس كتلة القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، بالأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي والتي اعتقلها الاحتلال عند زيارتها الى الضفة الغربية وتم تمديد اعتقالها اداريا حتى اليوم.

وقال الطيبي فور خروجه من سجن كيشون - الجلمة: "أخرج الآن من سجن كيشون الجلمة بعد لقائي بالأسيرة هبة اللبدي التي اعتقلت إداريا، بما معناه أنّ لا دليل لأي تهمة ضدها، والآن هي مضربه عن الطعام لليوم الـ٣٨ وقد تدهورت حالتها الصحية".

وأضاف الطيبي: "ثقتها بنفسها عالية وترفض كل التهم التي وجهت لها ولا أساس لها من الصحة اطلاقا. تعاني من نبضات قلب سريعه ووخزات صدرية وطفح جلدي ولكني وجدت أسيرة واثقة من نفسها وصاحبة موقف سياسي قومي راسخ وقوي وهي مصممة على الاستمرار في الاضراب حتى تحريرها من السجن. وقالت لي: إنها مشتاقة لأهلها لوالدتها ووالدها وأخوتها وأخواتها وتقدم شكرها لكل من يتظاهر ويسمع صوته لاطلاق سراحها وسراح الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي".

وقال الطيبي: لقد طرحت قضيتها في الكنيست واليوم زرتها بعد أن تقدمت بطلب منذ أكثر من ٣ أسابيع وانتظر موافقة لزيارة عبد الرحمن مرعي.

وأنهى الطيبي كلامه بشكره لطاقم المحامين الذين يرافقونها رسلان وخالد محاجنة وحنان خطيب وسائر المحامين.

وأضاف: اتفقنا ان نلتقي في بيتهم في عمان بعد تحريرها ،"نلتقي بعمان ان شاء الله"