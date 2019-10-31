البرلمان العربي يتواصل مع البرلمان الدولي للإفراج عن خالدة جرار

وطن: قرر البرلمان العربي إجراء اتصال عاجل مع البرلمان الدولي للتدخل من أجل الإفراج عن النائب عضو المجلس الوطني الفلسطيني خالدة جرار.

وتضمّن قرار البرلمان العربي، الذي صدر اليوم الخميس، السعي إلى توفير الحماية للنائب جرار، التي اعتقلتها قوات الاحتلال صباح اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر الخميس، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرّار، بعد اقتحام منزلها في شارع الإرسال بمدينة ‎رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وكانت قد أفرجت عنها أواخر فبراير الماضي عن المُناضلة جرار بعد قضاء ٢٠ شهراً في الإعتقال الإداري.

وكانت قد مددت سلطات الاحتلال يوم 25 أكتوبر من العام الماضي، اعتقال جرار لمدة أربعة شهور إدارياً، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال جرار إدارياً في وقت سابق، تحت ذريعة "معلومات سرية"، وكانت قد اعتقلت قبل ذلك لأكثر من عام بناء على تهم تشمل الانتماء لمنظمة محظورة والتحريض على "العنف والإرهاب"، وفق زعم الاحتلال.