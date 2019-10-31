أعلام "إسرائيل" في الإمارات!

وطن: استقبلت دولة الإمارات، وفدًا طلابيا "إسرائيلياً" ضمن فعاليات مؤتمر "الأولمبياد العالمي للروبوت" الذي انعقد في إمارة دبي قبل أيام.

وسائل إعلام عبرية اهتمّت بإبراز الخبر، فيما نشر مستوطنون على نطاق واسع صور الطلبة الخمسة، وهم يرفعون علم دولة الاحتلال في مدينة دبي.

ويوم الاثنين، أعلنت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" على "فيسبوك" فوز الوفد المكون من 5 طلاب بمرحلة الثانوية العامة، بالميدالية الفضية في الأوليمبياد العالمي للروبوت الذي انعقد في دبي قبل يومين.