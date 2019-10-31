نضالهن كاميراتهن و أرضهن قضيتهن

وطن: ضمن مشروع " يلا نشوف فيلم!"، نظمت جمعية تراثنا الأصيل للمرأة سلسلة من الافلام القصيرة لعدد من المخرجات الفلسطينيات الشابات من مجموعة "أنا فلسطينية" بحضور فئات وشرائح مختلفة وخاصة فئة النساء والشباب، وذلك في مقرها في بيت جالا.

وتأتي هذه العروض ضمن مشروع "يلاّ نشوف فيلم!" مشروع شراكة ثقافية -مجتمعية تنفذه مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع "جمعية الخريجات الجامعيات" وجمعية "عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة" بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي."

تناول فيلم "الراعية" للمخرجة فداء عطايا حكاية متخيلة عن وادي المالح وعين الحلوة معبرة لنا المخرجة عن حياة المرأة الفلسطينية الراعية والمزارعة التي تعيش ألم فقدان الأرض والماء، وعن دور المرأة الفلسطينية في حفظ الأرض وزراعتها والصابرة على حراستها وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وناقش الحضور ما تتعرض له منطقة المخرور التي تتعرض اليوم للتخريب وتهجير أهلها واحتلال أراضيها من قبل الاحتلال والمستوطنين دون الاكتراث للإعلام أو الرأي العام. وتحدث المشاركون عن اهمية المرأة الفلسطينية في حفظ الارض الموروثة عن أبٍ وجد، وعبرت السيدات عن تجاربهن في الحفاظ على البساتين والمزروعات.

وتم عرض فيلم "صبايا كلمنجارو" للمخرجة ميساء الشاعر في بيت القديس نيقولاوس في بيت جالا لطلاب الجامعة الامريكية، ويتحدث عن قصة ثلاث صديقات تحدوا المجتمع الفلسطيني والثقافة العربية ويخرجن عن نطاق المجتمع الذي يحيط بهن، حيث يقمن برحلة صعود إلى قمة جبل كلمنجارو في تنزانيا، ونقاش الحضور كيفية تجاوز الحدود العائلية والجغرافية، وكلها عبارة عن رسائل مضمونها استقلالية قرار الفتاة في مجتمعنا الفلسطيني وصعوبة أخذ القرار، والتحديات التي تواجهها من تجاوز الحدود السياسية والمجتمعية وحب المغامرة.

أما فيلم "يوماً ما" للمخرجة أسماء المصري، عن يوم عادي بين أربع صديقات من قطاع غزة، وهو ما صدم الطلاب حيث أن كل ما يعرفونه عن غزة هو ما يتناقله الصحفيون، والصورة النمطية عن قطاع غزة ما هو إلا الدمار والحرب والصراع القائم بين الأحزاب. وعبر الحضور عن صدمتهم بأن حياة الفتيات في غزة مثل حياتنا، يحلمون بالسفر والعيش بكرامة، وتحقيق أحلامهم بالزواج أو بالعمل، ويوجد حيوية وفعالية وحب للحياة وأمل بمستقبل أفضل.

ويتحدث فيلم "أرض ميتة" للمخرجة أمجاد هب الريح عن الواقع الفلسطيني الذي يعيشه الشعب بشكل عام والفلاحات بشكل خاص، وخاصة من تم مصادرة أرضه خلف جدار الفصل العنصري. ويتحدث الفيلم عن امرأتين تمتلكان أراضي في قرية عانين قضاء جنين، وكيف ان الوصول إلى هذه الأراضي وزراعتها أصبح صعب جداً الوصول إلى الأرض، وهذا ما يعانيه الشعب الفلسطيني بشكل عام، فأثار الجمهور تجاربهم وحكاياتهم التي تروي ما يتعرضون له، والذي يتشابه كثيرا مع ما يتناوله الفيلم، فالمعاناة الفلسطينية واحدة وإن تعددت أشكالها وأماكنها.

وكأن الغضب الفلسطيني لا ينضب بخصوص الانقسام، ففي فيلم "الكوفية للمخرجة أفنان قطراوي، فبدلا من نشر التقارير والأفلام الوثائقية التي تظهر تراثنا وتاريخنا الممتد في التاريخ، كما قررت صديقتان من غزة إنتاج فيلم يبرز التاريخ الفلسطيني والأماكن الاثرية، يتدخل الانقسام ويمنعهن من تحقيق أحلامهن، فيتجدد الشجار المسلح على خلفية الانقسام وتصاب وعد بخدش رصاصة وتمسح دمها بالكوفية وهي الرمز الفلسطيني لكل الشعب.

وعبرت رئيسة جمعية تراثنا الأصيل للمرأة منى مطر، عن سعادتها بهذه العروض والتفاعل الكبير والآراء، خاصة وأن الافلام بمثابة مادة قيمة للحوار وتبادل الأفكار، مؤكداً أن مشروع "يلا نشوف فيلم!" يهدف إلى تطوير قدرات الفئات المجتمعية والمواطنة في فلسطين، وتطوير قدرة الفئات المجتمعية على النقاش والتفاعل مع الأفكار والمواضيع التي تتناولها الأفلام، وتساعد في تعزيز مفهوم حرية التعبير وتساهم في بناء مجتمع ديموقراطي يحترم ويؤمن بحقوق الانسان والنساء خاصة.