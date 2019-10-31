الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي يعبد

رام الله- وطن: سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، بلدية يعبد جنوب غرب جنين إخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي بلدات يعبد وبرطعة وطورة وقفين والعرقة وزبدة ونزلة زيد وظهر العبد في جنين، تمهيدا لبناء جدار الضم على الأراضي بدل الشيك المقام على الأراضي.

وقال رئيس بلدية يعبد سائد زيد، إن البلدية تسلمت اليوم إخطارا بالاستيلاء على الأراضي المقام عليها الشيك منذ 15 عاما في قرى وبلدات غرب يعبد، وتم اليوم تجديد الاستيلاء بهدف بناء جدار الضم والتوسع العنصري فوق الأراضي.

(وفا)