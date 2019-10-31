الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة لمواءمة التشريعات لدعم حرية التعبير

وطن: دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية الى مواءمة التشريعات لدعم حرية التعبير.

وقال في بيان وصل وكالة وطن "تابعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله القرار الذي اتخذته محكمة الصلح في رام الله بتاريخ 17 تشرين أول الجاري بحظر 49 موقعًا فلسطينياً، بموجب المرسوم بقانون رقم 10 الصادر في 29 نيسان 2018 بشأن الجرائم الالكترونية".

وأضاف البيان "حيث أن مبدأ حرية التعبير منصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني، فقد أشار الاتحاد الأوروبي بالفعل في الماضي إلى أن المرسوم بقانون رقم 10 يعاني من أوجه القصور من حيث المصطلحات والوضوح والاتساق والقدرة على التنبؤ. تؤدي أوجه القصور هذه إلى خطر التطبيق العشوائي والتقييد التعسفي لحرية التعبير والرأي".

وأكد على "تشجع بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطة الفلسطينية على ضمان مواءمة القوانين الفلسطينية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت إليها، من أجل ضمان الحفاظ على حرية التعبير وبيئة الإعلام التعدديةوالحرة بشكل عام".