الأسيرة ياسمين شعبان حرة بعد اعتقال 5 سنوات

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال من سجن الدامون، اليوم الخميس، عن الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان من قرية الجلمة شمال شرق جنين على حاجز الجلمة بعد قضائها 5 سنوات خلف قضبان الاحتلال.

وناشدت الأسيرة شعبان لحظة الإفراج عنها في رسالة حملتها من الأسيرات، كافة المؤسسات الإنسانية الوقوف إلى جانب الأسيرات اللواتي يعشن في ظروف لا إنسانية، وقاهرة من كافة الجوانب، في ظل الانتهاكات المستمرة بحقهن وحرمانهن من أيسط الحقوقية الانسانية والحياتية داخل سجون الاحتلال، الذي يفتقر الى أدنى الشروط الصحية والبيئية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة شعبان بتاريخ 13/11/2014، وهي أم لأربعة أطفال، وتسلمت راية عميدة الأسيرات وأصبحت أقدمهن في سجون الاحتلال، بعد أن أطلق الاحتلال سراح الأسيرة شيرين العيساوي من القدس.