الاحتلال يداهم منزل المرابطة الحلواني في القدس ويعتقل زوجها

وطن: داهمت قوات الاحتلال، مساء الخميس، منزل المرابطة المقدسية هنادي الحلواني في حي واد الجوز بالقدس، وفتشته بدقة واعتقلت زوجها.

وذكر شهود عيان، أن القوات داهمت منزل المرابطة أثناء وجودها خارج المنزل، وفتشته وحطّمت محتوياته، مطالبة بحضورها للتحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال زوجها واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية غربي القدس، وروّعت ابنها الصغير حمزة، وصادرت كاميرات وأجهزة من المنزل.

وكانت المرابطة هنادي الحلواني أُبعدت مؤخرًا عن باب السلسلة مسافة 200 متر لمدة شهرين، بالإضافة إلى إبعادها قبل نحو أسبوعين عن المسجد الأقصى لمدة6 أشهر.