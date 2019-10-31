داعش يعترف بمقتل البغدادي واختيار خليفة سعودي في زعامة التنظيم

وطن: اعترف تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الخميس، بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر، وذلك في تسجيل صوتي على لسان المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، في رسالة صوتية نشرها الجناح الإعلامي للتنظيم.

وبحسب التسجيل الصوتي، فإن شخص سعودي يكنى بـ"أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، سيحل محل البغدادي في قيادة التنظيم.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، أعلنتا، مقتل أبو بكر البغدادي ونائبه أبو الحسن المهاجر في عمليتين منفصلتين في شمال سوريا، الأسبوع الماضي.