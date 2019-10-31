تجديد "الإداري" بحق الأسير ثائر حمدان للمرة الرابعة

وطن: جددت محكمة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير ثائر يوسف حمدان(31عاماً) من سكان رام الله، وذلك للمرة الرابعة على التوالي مدة أربعة أشهر، بعد أن أخَّل الاحتلال بوعده له بإطلاق سراحه بعد أن خاض إضراباً عن الطعام لإنهاء ملف اعتقاله الإداري لمدة 39 يوماً.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى" بأن الأسير حمدان خاض في أغسطس الماضي إضراباً عن الطعام بعد تجديد الإداري له للمرة الثالثة على التوالي واستمر إضرابه 39 يوماً متتالية، وقد علَّق إضرابه بعد اتفاق مع إدارة السجون يقضي بعدم التجديد له وإطلاق سراحه في السادس عشر من نوفمبر.

وأضاف بأن مخابرات الاحتلال التي تتولى ملف الاعتقال الإداري رفضت إطلاق سراح الأسير حمدان وجددت له الإداري للمرة الرابعة على التوالي بحيث لن يطلق سراحه في الموعد المحدد مسبقاً، ومن الممكن أن يجدد له لمرات أخرى بعد انتهاء التجديد الأخير.

الاحتلال أعاد اعتقال الأسير المحرر ثائر حمدان بتاريخ 16/7/2018 بعد أن اقتحم منزله، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة أشهر وجددته له ثلاث مرات متتالية، ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام في أغسطس الماضي.

الأسير حمدان ونتيجة إضرابه تراجعت صحته وعانى من آلام شديدة في كل أنحاء جسمه ودوار مستمر ونقص وزنه 12 كيلو جرام، وقد علق إضرابه بعد وعود بإطلاق سراحه بعد انتهاء التجديد الثالث، إلا أن الاحتلال كعادته أخلف وعده وجدد له الإداري لمرة رابعة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير حمدان اعتقل سابقاً عدة مرات، وأمضى سنوات خلف سجون الاحتلال.