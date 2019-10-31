القطري "العمادي" يجتمع بقيادات حماس بالخليل ويناقشون الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني

وطن: التقى المندوب القطري محمد العمادي، أمس الأربعاء، في مدينة الخليل، بعدد من قيادات حركة حماس، وتناقشوا خلال اللقاء بعدد من الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان صادر عن حركة حماس بالضفة، فقد زار العمادي منزل القيادي الحمساوي، عزيز الدويك، واجتمع بعدد من قيادات الحركة؛ عزيز الدويك ونزار رمضان ونايف الرجوب وحمد ماهر بدر وحاتم قفيشة وسميرة الحلايقة.

وتحدث العمادي خلال اللقاء، عن الانتخابات التشريعية القادمة وضرورة مشاركة حماس فيها، وعدم إعطاء الآخرين فرصة للتغول والتسلط، مقترحا اتخاذ التجربة التونسية نموذجا وتقديم شخصيات مستقلة مقربة مثل الرئيس التونسي للرئاسة والتشريعي. وفق البيان

وقال العمادي: "نحن نقدم الدعم والعون لفلسطين وشعبها لأنها قضية مقدسة وسنبقى على النهج".

من طرفه رحب الدويك بالعمادي ومرافقه، وشكر قطر اميراً وحكومة وشعبا على وقفتهم مع الشعب الفلسطيني، وخاصة دعم الشعب الفلسطيني في غزة ودعم صموده.

وقدم الدويك عرضا لواقع القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية، وكذلك تحدث عن ما وصفه "وطأة السلطة وغياب الحريات العامة، واستمرار "الاعتقال السياسي" وقطع رواتب الأسرى المحررين وأسر الشهداء والنواب، والهيمنة على الوظائف والمواقع وملاحقة العاملين للقضية والمحافظين على قدسيتها.

وردا على سؤال العمادي حول موقف حركة حماس من الانتخابات التشريعية، قال الدويك: "نحن مع الانتخابات واحترام إرادة الشعب وضرورة إجرائها كاملة.. رئاسية وتشريعية ووطني".

وأكد وبقية النواب أنهم بحاجة إلى ضمانات للاعتراف بالنتائج والتداول السلمي للسلطة، وعدم ملاحقة القائمين عليها، والتدخل في حيثياتها إجرائيا.

وأكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وحل المحكمة الدستورية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حتى تتحقق الديمقراطية.

وطالب الدويك والنواب تدخل قطر كدولة صديقة وداعمة للشعب الفلسطيني للضغط والتأثير على السلطة الفلسطينية في إطلاق العنان للحريات العامة، ووقف الاعتقال السياسي وإعادة الرواتب المقطوعة للأسرى المحررين المحتجين والمعتصمين في شوارع رام الله، وكذلك أسر الشهداء والنواب والموظفين. بحسب البيان.