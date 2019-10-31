نابلس: القبض على 10 أشخاص يشتبه بهم بالاعتداء على طبيب

وطن: ألقت الشرطة مساء اليوم الخميس القبض على عدد من الأشخاص، يشتبه بهم بالاعتداء على طبيب، داخل المستشفى الوطني بمدينة نابلس.

وأفاد مدير العلاقات العامة والاعلام بشرطة محافظة نابلس المقدم أمجد فراحتة، ان الشرطة ألقت القبض على 10 اشخاص يشتبه بهم بالاعتداء على طبيب، عقب اعتدائهم على طبيب.

وبوشر بالتحقيق مع المعتقلين.

يذكر أن الطبيب الذي تم الاعتداء عليه لا زال قيد العلاج.

وكان أحد الاطباء في المستشفى الوطني الحكومي في نابلس، قد أصيب بجروح جرّاء تعرضه، مساء الخميس، لاعتداء من قبل مرافقي إحدى المريضات داخل قسم النساء.

وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة الدكتور طريف عاشور ان "أكثر من 10 أشخاص مرافقين لمريضة قد نفذوا الاعتداء على الطبيب حيث تم ضرب رأسه بالحائط عدة مرات وجرى نقله الى مستشفى رفيديا.

وحذرت الوزارة من تصاعد وتيرة الاعتداء على المراكز والكوادر الطبية والصحية بوتيرة مقلقة، داعية كافة الجهات المسؤولة والمعنية لأخذ دورها الفاعل في وقف هذه الأعمال المشينة والخطيرة.