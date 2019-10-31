مدفعية الاحتلال تستهدف موقعين جنوب وشرق غزة

وطن: استهدفت مدفعية الاحتلال هذه الليلة، موقعين شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب موقعين شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، ما أدى لوقوع أضرار مادية فيها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما فتحت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب أحد المواقع شرق البريج وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع على امتداد المناطق الشرقية للقطاع.

وزعم جيش الاحتلال في وقت سابق من الليلة انه اعترض صاروخا اطلق من قطاع غزة.