حزب الشعب يعرب عن تضامنه مع الحزب الشيوعي والشعب العراقي ويدين أعمال القمع والقتل بحق المتظاهرين السلميين

وطن: وجه حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، رسالة إلى قيادة الحزب الشيوعي العراقي، عبر من خلالها عن تضامن حزب الشعب الكامل مع الحزب الشيوعي العراقي وانتفاضة شعبه الشقيق، مؤكداَ إدانته لأعمال القمع والقتل التي تعرض لها المتظاهرين السلميين في العراق، متمنياَ ان تتكلل نضالاته وشعبه الشقيق بالنصر.

فيما يلي نص الرسالة:

الرفيق رائد فهمي المحترم

الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي الشقيق

الرفاق والرفيقات أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية المحترمين/ات

تحية رفاقية حارة وبعد،

إن حزب الشعب الفلسطيني وهو يتابع عن كثب تطورات الأوضاع التي يعيشها بلدكم العزيز وإنتفاضة الشعب العراقي في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والطائفية التي الحقت أضراراَ كبيرة في حقوقه ومصالحه واستقراره وخياراته الديمقراطية، وكذلك دوركم الكفاحي الملموس في طليعة نضالات الشعب العراقي، يدرك عظم المسؤوليات التي تتحملوها وحجم التحديات التي تواجهكم مع شعبكم، كما يقدر مواقفكم في الانحياز لمطالب شعبكم العادلة.

إننا في حزب الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نعرب لكم عن أصدق وأحر مشاعر التضامن الكفاحي والرفاقي الكامل مع حزبكم والشعب العراقي وقواه الديمقراطية والتقدمية، وندين أعمال القمع والقتل التي تعرض لها المتظاهرين السلميين في العراق، نتطلع لأن تتكلل نضالاتكم وشعبكم الشقيق بالنصر بما يلبي مطالبه وحقوقه ومصالح وسيادة بلادكم.

في الختام ونحن نعرب عن تقديرنا العالي لمواقف ودور الحزب الشيوعي والشعب العراقي في دعم نضال شعبنا وحقوقه الوطنية والإنسانية العادلة، نجدد مرة أخرى تضامننا معكم ومع شعبكم الباسل، ونؤكد حرص حزبنا على تمتين ودوام تطوير العلاقات الثنائية بين الحزبين الشقيقين والتعاون الرفاقي لما فيه مصلحة وحقوق شعبينا الفلسطيني والعراقي.