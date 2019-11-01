غرينبلات : اليوم آخر يوم لي في البيت الأبيض .. شكرا ترامب !

وطن : أكد المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بانه ولايته قد انتهت، موضحاً في تغريدة له عبر تويتر : " اليوم هو آخر يوم لي في البيت الأبيض"

وكتب أيضا : " لقد كان شرفا عظيما وامتيازا ونعمة أن أخدم بلدنا الرائع .. شكرا ترامب"

وأضاف : " شكرا لكافة زملائي على خدمتكم وتفانيكم ."

وكان قد أوضح المستشار غرينبلات بأنه سيترك منصبه ولأسباب شخصية.

وفي نهاية تغريدته كتب : " اللهم احمي الولايات المتحدة الأمريكية !"