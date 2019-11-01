غرينبلات : اليوم آخر يوم لي في البيت الأبيض .. شكرا ترامب !
01.11.2019 09:00 AM
وطن : أكد المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بانه ولايته قد انتهت، موضحاً في تغريدة له عبر تويتر : " اليوم هو آخر يوم لي في البيت الأبيض"
وكتب أيضا : " لقد كان شرفا عظيما وامتيازا ونعمة أن أخدم بلدنا الرائع .. شكرا ترامب"
وأضاف : " شكرا لكافة زملائي على خدمتكم وتفانيكم ."
وكان قد أوضح المستشار غرينبلات بأنه سيترك منصبه ولأسباب شخصية.
وفي نهاية تغريدته كتب : " اللهم احمي الولايات المتحدة الأمريكية !"