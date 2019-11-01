أسماء سلامة تكتب لوطن: تائهون بين عادات وتقاليد قديمة عقيمة وجديدة أكثر عقماً

كلما طفت أحد القضايا الاجتماعية على السطح، بادر العديد من المثقفين ودعاة التقدمية الفكرية والتحضر إلى لعن العادات والتقاليد القديمة البالية، والتي يحملونها المسؤولية الأكبر من درجة التخلف الفكري الحالي. فهي الشماعة الجاهزة .. موروثات بالية ولكنها مازالت راسخة في الأذهان والسلوكيات اليومية وما زالت تشارك في رسم معالم المجتمع الحديث.

والتي أكثرها يتعلق بالمرأة ( مابين حقوق وواجبات )، كذلك الأمر بالنسبة للعادات المتبعة في بعض المظاهر الاجتماعية كالزواج والطلاق والتعليم وطبيعة الحياة بشكل عام .

بات الجميع يعرف هذه العادات ويعي جوانبها السلبية ومدى إعاقتها للتطور الإيجابي للمجتمع، ولكن ما لا يتم الحديث عنه، هو تلك العادات والتقاليد المستحدثة ، التي غزت مجتمعاتنا وباتت تؤثر سلباً على طاقاته، وأصبحت عوائق جديدة أمام النهوض واللحاق بركب الحضارة الحقيقية. قد نكون في قلدنا الآخرين بطريقة عمياء دون تنقيح ، فبتنا تابعين دون تفكير، نأخذ ما هب و دب، لا يعنينا إن كان مناسباً لنا أم لا، إن كان نافعاً أم لا، استهلاك مفرط لكل ما هو مستورد من الخارج، سلعياً وسلوكياً . ففقدنا الهوية وصارت مجتمعاتنا لوحات سريالية لا وضوح في معالمها.

الغريب في الأمر أن ما استوردناه من سلوكيات وأنماط حياتية، لم نقم بتطبيقه كما ورد من المصدر ( إن جاز التعبير ) ، فلا مجال للتطبيق بالحذافير لأن المحيط بمجمله مختلف، ولا يقبل استيعاب بعض هذه السلوكيات، ويرفضها أحياناً ( دينياً واجتماعياً ) ، فبات أصحابها كالغراب الذي قلد مشية الطاووس، لا أتقنها ولا استطاع العودة لمشيته، فغدت أنماط الحياة مشوهة، وشاذة ولكنها ذات تأثير على النسيج المجتمعي، إذ أن البعض يميل إلى تقليدها ، إما لقناعتهم بها أو من باب ( خالف تعرف ).

إن من غير المنطقي أن نلقي باللائمة الكاملة على العادات والتقاليد القديمة في إعاقة تطور الفكر والحضارة، لأن خطورة الحديث منها أكثر قوة في الوقت الحالي، لأن التأثير مباشر وفوري، وسرعة انتشاره في المجتمع أكثر لنمو قوة التوجه للتقليد في نواحي الحياة الحالية.

فعادات الزواج الحديثة لم تكن موجودة في الموروث من العادات القديمة ( البذخ والترف ) على وجه التحديد، والمغالاة في مظاهر الصرف والاستعراض في الأعراس والمهور والتجهيزات، بحيث أصبحت فكرة الزواج كالهمّ الذي يكدر صفو الشباب غير القادرين على المصاريف الباهظة.

فإما التأخر في الزواج أو اللجوء إلى الاستدانة من البنوك وبالتالي تحمل أعباء مالية لسنوات، فالشاب ليس على استعداد أن يتزوج دون حفل زفاف بمواصفات معينة ( قاعة ، فرقة موسيقية، غداء وعشاء و .. و .. ) وكلها من باب التقليد الذي أصبح عادة متبعة .

حتى الموت لم يسلم من هذه العادات، حيث أن بيوت العزاء أصبحت مسرحاً للمظاهر الكاذبة ، ولائم وبهرجة، وكأن الاستعراض أيضاً في المصائب.

والمناسبات الدينية تجردت من روحانيتها، رمضان شهر الصوم والعبادة ، أصبح ولائم يلقى بغالبية الطعام فيها في الحاويات، والحج والعمرة مجرد أكياس من الهدايا توزع عند العودة.

ولا نغفل الأحدث من هذه العادات، الحضور والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي الذي أوجد بدوره نوعاً جديداً من العادات .. الدعوات تتم عبد وسائل التواصل، والتهنئات تتم الكترونياً، والمفاخرة والاستعراض أيضاً ونشر البعض طبيعة الحياة المترفة التي يعيشونها، مما يزيد من الشعور بالنقص عند البعض الآخر غير القادر على مجاراة هذه الحياة أو الحصول على جزء منها ، مما يزيد من الفوارق الاجتماعية بين الطبقات وينمي الحقد والحسد والنقمة عليهم.

عجباً لهذا المجتمع الذي ينتقد ويسب العقيم ليأتي بالأكثر عقماً ، المجتمع الذي يعمل على ترسيخ أفكار الحقد الطبقي بين أفراده، والذي يقود أفراده إلى بداية حياتهم بالاستدانة لمجرد الظهور المزيف بالمظهر الاجتماعي ( اللائق ).

لم نتعلم من أخطاء من سبقونا، الذين تركوا لنا الموروث السلبي، وها نحن بدورنا نصنع ما هو أبلى لنورثه لأبنائنا ... شعب دائم الشكوى من الظروف الاقتصادية السيئة، يحمل نفسه فوق طاقته ليقلد ويتجمل من الخارج ، بما هو أساس القبح في حقيقته.

لم لا نحاول أن نزرع بعض العادات التي من شأنها أن ترتقي بهذا المجتمع قليلاً، القراءة مثلاً ، أو احترام النظام واستخدام المرافق العامة بطريقة صحيحة، والمساهمة بدور إيجابي في المجتمع وبنائه . الحفاظ على البيئة من كل ما يلوثها، البساطة في الحياة التي تظهر جمال الأشياء .

مشاركة الآخرين فيما نملك، ولو بجزء يسير منه، أن نستبدل بعض سلوكياتنا الحالية بأخرى أكثر جدوى ومعنى وعمق، بدل انصرافنا للقشور الزائلة .

نحن بحاجة لعادات تمس جوهرنا وتدع ظاهرنا جانباً، إن أردنا بناء مجتمع قويم قادر على النهوض بمستقبل مبشر .