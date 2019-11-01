دولة الاحتلال غيّرت أساليب انتهاكاتها لسماء لبنان منذ تهديد نصر الله

وطن: أجبر تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، سلاح الجو التابع للاحتلال، بإجراء تعديلات وتغييرات في مسارات الطيران التي تنتهك أجواء لبنان، والمسافات والطرق والارتفاعات التي يقطعها.

وبحسب ما أفادت به الإذاعة العبرية، مساء الخميس، فإن هذه التغييرات استُحدثت، بغية تفادي تعرّض طائرات الاحتلال، لضربات من مضادات الطائرات التابعة للمقاومة اللبنانية، لأنه إذا وقع مثل هذا الحدث، فستضطر دولة الاحتلال إلى الرد على ذلك داخل الأراضي اللبنانية، وعندها ستكون الأجهزة الأمنية للاحتلال، وفقا للإذاعة العبرية، في حالة "توتر عصبي"، ليس فقط إزاء لبنان، وإنما في عدة جبهات في نفس الوقت.

وبحسب الإذاعة أيضاً فإن هذه التغييرات، كانت سببا في نجاة طائرة مسيّرة للاحتلال، عصر الخميس، من نيران المضادات الجوية التابعة للحزب.

وفي أغسطس / آب الماضي، أسقطت طائرتي استطلاع للاحتلال في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وهو ما وصفه نصرالله "بالهجوم". وقال نصرالله إن الحزب لا يقوم بإسقاط الطائرات التزاما بالقرار اللبناني وبقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار بينه وبين "إسرائيل"، لكنه تعهد بإلغاء هذا القرار، واستهداف الطائرات المسيرة التي يطلقها الاحتلال في الأجواء اللبنانية، "من الآن فصاعدا".

واعترف الاحتلال الأسبوع الماضي، بسقوط طائرة بدون طيّار تابعة له في جنوب لبنان، بنيران مضادة للطائرات. ووفقًا لوسائل الإعلام في لبنان، فإن هذه الطائرة، أسقطت بنيران من بندقة صيد، أطلقها مواطن لبناني من قرية كفر كلا الحدودية.