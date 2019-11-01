وزارة الخارجية والمغتربين: تصريحات "هليفي"سخرية واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته

وطن: عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم "الجمعة"، على تصريحات ما يسمى بقائد الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال "هرتسي هليفي" والتي حذر فيها من مخاطر مشاريع التنمية في قطاع غزة، بحجة أن ذلك يساهم في تعزيز وزيادة ما أسماه بـ"الارهاب".

وقالت الخارجية في بيان لها، إن تصريحات هليفي تعتبر سخرية واستخفافا بالمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته بما فيها مبادئ حقوق الإنسان، خاصة حقه شعبنا في الحياه والعيش الكريم.

وجاء في البيان : في اعتراف صريح وواضح بأحد أبشع أهداف حروب الاحتلال ضد قطاع غزة حذر ما يسمى بقائد الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال "هرتسي هليفي" من مخاطر مشاريع التنمية في قطاع غزة، بحجة أن ذلك يساهم في تعزيز وزيادة ما سماه "الارهاب" كما ورد في الإعلام العبري عن أقواله خلال لقاء أجراه مع ممثلي المنظمة الصهيونية العالمية، بما يوحي أن دولة الاحتلال تحضر لمزيد من الحروب ضد أهلنا في قطاع غزة لتكريس حالة الدمار والفقر والبطالة المتفشية في قطاع غزة نتيجة تلك الحروب، وحتى لا يلتقط القطاع أنفاسه ويبقى غارقا في الدمار ويعتمد على المعونات الغذائية الخارجية.

وبحسب البيان فإن الوزارة تدين بأشد العبارات عدوان الاحتلال وحصاره المتواصل ضد أهلنا في قطاع غزة وأقوال هليفي الاستعمارية العنصرية، فإنها ترى ان هذه الاقوال تعكس بصدق حجم الاستخفاف الإسرائيلي بالمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته بما فيها مبادئ حقوق الإنسان، خاصة حقه في الحياه والعيش الكريم أن لم تكن أحاديث هليفي تسخر وتهزأ بالمجتمع الدولي والامم المتحدة، فما كان ل هليفي ان يقدم هذه الاعترافات لولا شعوره بلا مبالاة المجتمع الدولي وتغيبه لنفسه وتخاذله عن حماية مبادئ حقوق الإنسان، ان لم يكن شعورا إسرائيليا بالتواطؤ الدولي مع انتهاكات الإحتلال وجرائمه المتواصلة. وهنا نتساءل: الا تشكل هذه الاعترافات استفزازا حقيقيا ليس فقط للمجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، وانما تحديا سافرا للمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لها؟