فيديو | الكويت.. اشتباك عنيف بين مصلين على الهواء مباشرة خلال صلاة الجمعة!

وطن: أوقف خطيب مسجد سعود الراشد في الكويت خطبة الجمعة بعد حدوث مناوشات واشتباكات بين مصلين.

ونشر حساب "المجلس" المحلي اليوم الجمعة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للحادث قائلا إن: "شخصا معتوها ادعى أنه المهدي المنتظر تمت السيطرة عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد، وجار إحالته للطب النفسي".

وأظهر الفيديو الخطيب عيسى الظفيري وقد افتتح خطبته التي كانت تذاع مباشرة على تلفزيون دولة الكويت، ليصمت فجأة عن الكلام بعد تصاعد الأصوات بين المصلين وتشابك بعضهم بالأيادي.

هوشة بين مصلين أثناء خطبة الجمعة في مسجد سعود الراشد ! pic.twitter.com/3QgvSK1F51 — المجلس (@Almajlliss) November 1, 2019