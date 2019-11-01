حمص الباذنجان

كتبت: دعد صيرفي

أيقنت صباح أول أمس انني وللأسف قد فقدت قدرتي على حل معادلة حسابية بأربعة متغيرات! وأنا التي كنت التهم الكثير منها خلال يوم واحد اثناء القيام بالواجبات المدرسية وأوراق العمل الإضافية!! هكذا صفعتني هذه الحقيقة بدون مجاملات، تماماً كما وصفتني متذمرة مني احدى المراجعات في ذات ذاك الصباح.. بكوني خالية من أية مجاملة في تعاملاتي المكتبية ولا اضحك في وجه الرغيف السخن وذلك على خلاف فلان وفلانة (حيث انني انكب عليه ملتهمة اياه عوضاً عن ذلك! إذ وفق منطقي المحدود: ما فائدة التبسم في وجه الرغيف البلدي الساخن عوضاً عن التمتع بروعة التهام الطعم والرائحة!! ستكون أكبر حماقة اضاعة لذة كل ذاك)، بقيت صامتة في وجه ملاحظتها تلك مبتسمة لها فاستدركت كلامها بعد ان شعرت على ما يبدو بسلبية ما نطقت هي به، فاعتذرت بانها لا تقصد شخصي.. قاطعت اعتذارها ذاك مبتسمة أيضا: "لا داعي للاعتذار.. بالعكس كلي احترام وفخر بملاحظتك".. صدمت هي وخرجت من المكتب لتستكمل أوراقها كما طلبت منها وتعيد تقديمها كاملة.. خرجت هي وبقيت فكرة تتقافز في رأسي: انه شو جاب آخرتنا اللي احنا فيها غير المجاملات! فلتذهب المجاملات إلى الجحيم معنا حيث نحن.. ولنواجه ونصلح صفعات عجزنا بدلاً من مجاملتها وكذبنا على ذواتنا.

في صبيحة اليوم التالي كدت ارتكب أعظم حماقات حياتي.. اذ انني اثناء توجهي نحو العمل والذي يترافق غالباً مع توجه الطلاب نحو مدارسهم، وقد يحمل بعضهم الكتب ليراجعوا ما تعلموه منها اثناء سيرهم الى مدارسهم.. كدت في لحظة سخط أن أدرك بخطاي المسرعة طالبة تشرح لصديقتها عن طريقة ابتكرتها لحفظ معادلة ما.. كنت أهم للوصول اليها لأخبرها ان لا فائدة ترجى لنا من كل تلك العلوم.. وأنها حينما تكبر وتنهي دراساتها العليا ربما.. سيأتي احدهم ليخبرها بأن لا قيمة لكل تلك العلوم مجتمعة أمام سطوة المجاملات.. وأنها ربما ستجد ذاتها عالقة بين غرق المجتمع بجمالية تلك السطوة وما تحققه لهم من أهداف وأجندات وبين فائدة توظيف منفعة كل تلك العلوم التي تلقتها لخدمة المجتمع، لكن صدفة ما انقذت الموقف كله! ....اذ بعد تمكني من الاقتراب منهما مسافة كافية لألقي عليهما عظتي وتعويذتي الشريرة تلك سمعت الطالبة الأخرى تخبر الأولى عن ألذ طبق "متبل باذنجان" تناولته في حياتها حتى اللحظة وبدأت تصف لها وصفتها السحرية تلك!.

توقفت فجأة عن السير وعن سخطي الطفولي، وتذكرت انه لولا كذبة أمي الشهية علي في تلك الظهيرة وأنا ابنة السنة الثالثة ربما لما كنت اكتشفت لذة ذاك الطبق ولما قدسته طوال سني عمري الثلاثين التالية لتلك الكذبة! اذ كانت أمي في تلك الظهيرة تحاول إقناعي لأتناول طبق متبل الباذنجان الذي أعدته وكنت أرفض ذاك "لاوية" وجهي إلى الجهة المعاكسة ليدها التي تحمل قطعة الخبز الصغيرة المغموسة بمهروس الباذنجان.. لم تستطع أمي الصمود أكثر أمام عنادي ذاك، فما كان منها الا ان ابتكرت كذبة صغيرة بأن أخبرتني بأن ما كانت تحاول اطعامي إياه ما هو الا حمص.. حمص باذنجان.. وما ان سمعت أنا تلك الكلمة السحرية (حمص) منطوقة من فمها -الذي أثق بكل ما يقوله- حتى استدركت رفضي وأعدت وجهي نحوها وفتحت فمي لألتهم أولى اللقيمات من ذاك الطبق! واعترف الان انه لولا تلك الكذبة لكان ضاع علي عمر كامل من ذاك السحر الباذنجاني! وأيقنت انني اكره الكذبات باستثناء تلك التي تؤدي بي إلى سحر الاكتشاف! آه ما أصدق كذب الأمهات!