مقتل الشاب حسين خوالد بإطلاق نار قرب حيفا

وطن: لقي شاب مصرعه صباح اليوم الجمعة في قرية إبطن، قرب مدينة حيفا بالداخل المحتل، إثر إصابته بجراح خطيرة عقب إطلاق النار عليه.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الشاب القتيل هو حسين محمد خوالد، البالغ من العمر 47 عامًا من قرية الخوالد، وقد تعرض لإطلاق النار قبيل الساعة السادسة صباح اليوم، على مدخل قرية إبطن.

وأضافت المصادر بأنه جرى نقل الشاب بحالة خطيرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا المحتلة، بعد تقديم الإسعافات الأولية له في المكان، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وبمقتل الشاب حسين يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 إلى 79 فلسطينيًا بينهم 11امرأة