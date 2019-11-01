إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي جراء قمع الاحتلال لمسيرة العودة شرق غزة

غزة- وطن: أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات ومسيرات العودة في قطاع غزة.

وقد أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية، وابل من الرصاص الحي والمعدني تجاه المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.

فيما أصيب عدد من المتظاهرين في جمعة "يسقط وعد بلفور" بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغار عليهم وأثناء تظاهرهم في الجمعة الـ81 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

هذا وقد توافد آلاف الغزيين إلى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت لأوسع مشاركة في المسيرات التي تأتي تأكيدا على "تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في العودة إلى أرضه، وبطلان وعد بلفور".