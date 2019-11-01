نقابة المحامين تطالب عبر "وطن" المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذ حياة الأسيرة هبة اللبدي

رام الله - وطن: طالبت لجنة الأسرى في نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان و المنظمات الدولية بضرورة التدخل السريع لإنقاذ حياة الأسيرة الطالبة الجامعية هبة اللبدي المعتقلة في سجون الاحتلال من دون تهمة، والمضربة عن الطعام منذ 39 يوماً.

وقال المحامي أمجد الشلة رئيس لجنة الأسرى في نقابة المحامين في اتصال مع وطن: إن نقابة المحامين وجمهور المحامين يتابعون قضية الأسيرة اللبدي من خلال الاتصال والتواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير وأنهم ينظرون ببالغ القلق والخوف على حياة الأسيرة هبة اللبدي وكافة الأسرى والأسيرات.

وأكد الشلة على أنه ليس بالجديد ولا الغريب على الاحتلال الإسرائيلي طريقة تعامله مع الأسرى الفلسطينيين خاصة وأن دولة الاحتلال يمعن في انتهاك حقوق الأسرى كما اعتادت على انتهاك حياة الفلسطينيين بشكل يومي غير آبهة إطلاقاً بالقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

مضيفاً ان اللجنة ستعمل بكل إمكانياتها لفضح ممارسات الاحتلال، خاصة استهداف حرية الرأي والتعبير بالأراضي المحتلة، وما تمثل مؤخراً باعتقال المناضلة خالدة جرار على خلفية رأيها السياسي.

واستهجن الشلة موقف لجنة الصليب الأحمر الدولية وصمتها، وأن ادعاءاتها أنها تقف على الحياد، فهو كلام عار عن الصحة والدقة لأنّ عمل الصليب الأحمر الدولي هو الوقوف على حالات انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأسرى بشكل خاص، وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة وميثاق الصليب الأحمر الدولي، وأن لجنة الصليب الأحمر العاملة هنا في الأراضي الفلسطينية أصبحت لا تقوم بعملها كما يجب، فكما كان موقف الصليب الأحمر الدولي من قضية الأسير سامر عربيد، نحن نرى ذات الموقف يتجدد في قضية الأسيرة الطالبة الجامعية اللبدي.

مستنكراً التقصير الواضح من قبل اللجنة، كونه تخلى عن دوره الإنساني، مؤكداً إن وجود الصليب الأحمر من عدمه "سيّان"

وبالنهاية قال المحامي أمجد الشلة نحن كشعب فلسطيني ندرك ونعلم أننا نخوض معركتنا ضد الاحتلال الإسرائيلي ونواجهه وحيدين، إلّا أن إرادة وصمود هذا الشعب العظيم أقوى وأعظم من أي مساندة لا ننتظرها من أحد طالما أن اللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي لا يقومون بعملهم ويجاملون الاحتلال وحكومة تل ابيب العنصرية الفاشية التي تعادي كل ما هو إنساني.

وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أفادت بأن سلطات الاحتلال، نقلت الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي من عزل سجن الجلمة، إلى عيادة سجن الرملة، بسبب تفاقم حالتها الصحية بشكل ملحوظ.

وقالت الهيئة، إن الأسيرة اللبدي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام منذ 39 يوما ضد اعتقالها الإداري، فيما يواصل الاحتلال عزلها واعتقالها بظروف قاهرة ومأساوية.

وحذّرت الهيئة، من تبعات هذه الخطوة ونقل الأسيرة اللبدي لعيادة الرملة سيئة السمعة والمعاملة، خاصة أن وضعها الصحي يسوء يوما بعد آخر.