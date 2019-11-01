فيديو| للمرة الثانية .. المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

رام الله - وطن: قصفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية على فترتين مختلفتين.

وقالت مصادر عبرية ان المقاومة وفي المرة الثانية اطلقت 3 صواريخ سقط احداها بشكل مباشر على احد المنازل في سديروت.

ودوت صافرات الانذار مساء اليوم الجمعة في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت مصادر عبرية ان صافرات الانذار دوت في مستوطنة سديروت والمستوطنات المحيطة بها للمرة الثانية، جراء اطلاق المقاومة في غزة رشقة صاروخية بعد دقائق من اطلاق رشقة صاروخية اولى.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان اكثر من عشرين صاروخا اطلقت من قطاع غزة في اقل من عشرة دقائق في المرة الاولة ، وان القبة الحديدية اطلقت صواريخها للتصدي الى الصواريخ.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال انه تم رصد اطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة (في الرشقة الاولى) حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

واصدرت بلدية سديروت بيانا طالبت فيه المستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ هذه الليلة.