شهيد وجريحان في غارات الاحتلال على غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، فجر السبت، عن استشهاد مواطن، وإصابة اثنين آخريْن، بجراح، "بين خطيرة ومتوسطة" جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وأعلنت الصحة استشهاد أحمد محمد الشحري (27 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء غارة إسرائيلية على منطقة تقع غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أُصيب في ذات الغارة، فلسطينيان اثنان، وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة، وأُدخلوا إلى مستشفى "ناصر" في مدينة خانيونس.

وزعم جيش الاحتلال، في وقت سابق أن 10 قذائف أطلقت من قطاع غزة، مساء الجمعة، باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع، وأن نظام القبة الحديدية، اعترض 8 منها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة سيدروت دون وقوع إصابات.