الزير: الشعب الفلسطيني أسقط "وعد بلفور" بصموده ومقاومته

وطن: أكد ماجد الزير، رئيس مؤتمر فلسطينيي اوروبا، ومدير مركز العودة في لندن، أن الشعب الفلسطيني أسقط "وعد بلفور" بصموده ومقاومته، مشيرا إلى أن الصراع لن ينتهي الا باستعادة حقوقه.

وشدد الزير في كلمة له في الذكرى 102 لـ "وعد بلفور"، "على أهمية الوحدة الوطنية والتمسك بحق العودة للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم".

وقال: "جيل النكبة من أبناء شعبنا يعاني في مخيمات اللجوء والشتات، ونحن في أوروبا رسالتنا واضحة لكل من أراد أن يلتقطها وهي التمسك بحق العودة إلى أرضنا وقرانا ومدننا التي شُردنا منها عام 1948".

وأضاف "يعتقد العدو بإمكانياته التي يمتلكها وأكاذيبه التي يروجها في العالم وإقامته لدولته المزعومة أن الصراع قد انتهى؛ ولكن شعبنا الفلسطيني يقول له لا وألف لا والصراع لن ينتهي إلا باستعادة حقوقنا وأرضنا من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها".

وأشار إلى أن جماهير قطاع غزة "لا يزالون يقدمون آيات الصمود والتحدي والبطولة كل أسبوع من خلال مسيرات العودة ويؤكدون بأن الشعب الفلسطيني بعد أكثر من 100 عام مضت على وعد بلفور المشؤوم متمسك بحقوقه ويطالب بها".