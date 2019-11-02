التدخين يجعلك تبدو أكبر سنا مما أنت عليه

وطن: حذر باحثون من جامعة بريستول البريطانية، من أن تدخين التبغ يمكن أن يجعلك تبدو أكبر سنا مما أنت عليه.

ودرس الباحثون في الجامعة مجموعتين من الناس شملت المجموعة الأولى 183 ألف مشارك لم يدخنوا أبدًا، بينما شملت المجموعة الثانية 150 ألف شخص كانوا مدخنين حاليين أو سابقين.

في تحليلهم، قام الباحثون بالبحث في 18000 سمة، وقارنوها في المجموعتين.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا مدخنين حاليين أو سابقين، من المحتمل أن يكون لديهم شيخوخة أسرع في الوجه خصوصا، بالإضافة إلى وظائف رئة أسوأ، وخطر أكبر للإصابة بسرطان الجلد.

وقالت لويز ميلارد، التي قادت الدراسة: "لقد اقترحنا مقاربة جديدة يمكن استخدامها للبحث عن الآثار السلبية للتدخين".

وتابعت: "بحثنا آلاف الصفات لتحديد السمات التي قد تتأثر بكثافة تدخين شخص ما".

وأضافت: "بالإضافة إلى تحديد العديد من الآثار الضارة المعروفة مثل صحة الرئة، فقد حددنا أيضا التأثير السلبي للتدخين على شيخوخة الوجه."