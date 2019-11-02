الجهاد الإسلامي: لن نستسلم للواقع الذي أسس له وعد بلفور

وطن: قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام إن الفلسطينيين لا يستسلمون للواقع الذي أسس له وعد بلفور، مبينًا أن هذا الوعد البريطاني الأسود تسبب في تشريد الشعب الفلسطيني وشجع على ارتكاب المجازر الوحشية بحقه.

وقال: "كان من الواضح أن الروح الاستعمارية لم تغادر أصحابها الذين أعطوا أرض شعب يسكنها منذ آلاف السنين لشعب آخر غريب على المنطقة ودخيل علي نسيجها وطبيعتها".

وتابع عزام: "لقد تسبب الوعد البريطاني الأسود في تشريد الفلسطينيين وشجع على ارتكاب المجازر الوحشية بحقهم على مدي قرن كامل وفي غياب صارخ للضمير الأوروبي والعالمي، ورغم كل المآسي والمجازر والتهجير، أكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم وحقهم ورفضوا الاعتراف بوعد بلفور ونتائجه".

وأوضح أن الفلسطينيين في ذكرى وعد بلفور لن يتوقفوا عن الكفاح ولن يخضعوا للضغوط والترهيب والابتزاز، وسيقفون بقوة في وجه الحلقة الجديدة المسماة صفقة القرن لتصفية قضيتهم المقدسة.

واستطرد القيادي بالجهاد: "كما أفشل جهاد الشعب كل الخطط السابقة سينجح بإذن الله في إفشال الخطة الجديدة المعروفة بصفقة القرن".

وطالب بالضغط على بريطانيا لأن تقدم اعتذارا واضحا عن مسؤوليتها في المعاناة التي عاشتها أجيال متعاقبة بسبب وعد بلفور ونتائجه.