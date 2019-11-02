الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرسة بنات الرماضين في الخليل

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما لمدرسة بنات الرماضين في الخليل بهدف صيانة وتزيين المدرسة لتوفير بيئة تعلمية ملائمة للطالبات.

وزار إسماعيل عمايرة مدير فرع دورا في البنك الإسلامي الفلسطيني مدرسة بنات الرماضين والتقى مديرتها السيدة غادة عمرو، واطلع خلال الزيارة على مرافق المدرسة واطلع على احتياجاتها.

ويهتم البنك الإسلامي الفلسطيني بدعم قطاع التعليم ويخصص له جزء كبيرا من موازنة برنامج المسؤولية المجتمعية، لإيمانه بأهمية الاستثمار في الانسان وضرورة دعم الطلاب من خلال توفير بيئة تعلمية ملائمة تساعدهم على زيادة التحصيل العلمي.

ويقدم البنك الدعم بأشكال متنوعة للعملية التعليمية بما يشمل دعم البنى التحتية وتوفير الاحتياجات التشغيلية وتقديم الدعم المادي المباشر وغير المباشر للمؤسسات التعليمية لمساعدتها على تقديم خدمة أفضل للطلاب، كما أطلق البنك برنامجا متخصصا لتمويل الرسوم التعليمية بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية المميزة مما يمكن الطلاب من الحصول على الخدمات التعليمية وتسديد رسومها على شكل أقساط ميسرة تتناسب مع دخل العائلة.