إضراب عام في مدارس العيساوية بعد اعتداء الاحتلال على الطلبة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، صباح السبت، طالبًا من مدرسة ذكور العيساوية، بعد الاعتداء عليه ومدير المدرسة وآخرين، بقرية العيساوية بمدينة القدس المحتلة.

وقالت لجنة أولياء أمور الطلبة المركزية في بلدة العيساوية إن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المدرسة، واعتقلت الطالب صالح طه الطويل، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأضافت "قوات الاحتلال اعتدت أيضًا على مدير المدرسة طارق جلاجل وحارس المدرسة وطالب آخر، خلال اعتقال الطويل، وألقت قنابل صوتية داخل المدرسة".

وعلى إثر ذلك، اعلنت اللجنة عن الإضراب المفتوح في مدارس البلدة رفضا لاقتحامات قوات الاحتلال لشارع المدارس واستفزاز الطلبة خلال توجههم الى مدارسهم صباحا وخلال انتهاء دوامهم المدرسي.

وقالت اللجنة في بيانها" نحن في لجنة اولياء امور الطلبة نرفض ونستنكر هذه الاقتحامات التي تخلق بيئة غير آمنة للدراسة ناهيك عن الحالة النفسية للطلبة، حيث التوتر والخوف وقلة التركيز".

واضافت " نوضح في لجنة اولياء الامور اننا ومع بداية العام الدراسي الحالي كنا قد اعلنا الاضراب عن الدوام في مدارس البلدة.. ولكن وبعد اجتماعات بين لجان اولياء الامور وممثلين عن القرية مع رئيس بلدية الاحتلال ومسؤولين من وزارة المعارف في حكومة الاحتلال تم تعليق والغاء الإضراب بشرط عدم الاقتحام خاصة في ساعات الصباح وبعد الظهيرة".

واكدت اللجنة ان قوات الاحتلال والشرطة اخلت بالاتفاق المبرم معها وشرعت باقتحام المدارس واعتقال الطلبة والاعتداء عليهم.