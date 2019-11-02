الحكومة: على بريطانيا تصحيح خطئها التاريخي والاعتراف بدولة فلسطين

وطن: طالبت الحكومة في تصريح للناطق الرسمي باسمها إبراهيم ملحم، بمناسبة حلول الذكرى الـ102 لوعد بلفور المشؤوم، بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لمختلف أشكال العدوان والاستيطان ونهب الثروات والتطهير العرقي في تنكرٍ فاضحٍ لجميع القرارات الدولية التي اعترفت بحقوقه السياسية والقانونية وإقامة دولته على أرضه".