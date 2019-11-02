نائب أردني يدعو لعقد جلسة للبرلمان على الحدود لهذا السبب

وطن: دعا النائب صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح البرلمانية، المحسوبة على الحركة الإسلامية في الأردن، لعقد جلسة افتتاح الدورة المقبلة للبرلمان، على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال العرموطي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، السبت، إنه وبمناسبة تحديد موعد عقد الدورة العادية لمجلس الأمة يوم الأحد 10 / 11 / 2019 وحيث يتزامن ذلك مع اليوم التاريخي المقرر فيه إنهاء وجود الاحتلال في منطقتي الباقورة والغمر، فإنني أطلب من كل ذي صاحب قرار في الدولة الأردنية أن تنعقد جلسة مجلس الأمة في منطقة الباقورة، فمن شأن ذلك تعزيز مسيرتنا مسيرة الخير والعطاء في هذا الأمر لأن الشارع الأردني ينتظر بفارغ الصبر والترقب هذا اليوم التاريخي.

ودعا العرموطي وهو نقيب سابق لعدة دورات لنقابة المحامين، "وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وكذلك النقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى إبراز هذا الحدث الكبير ليكون يوما فارقا لأمتنا ولبلدنا".

وختم العرموطي بالقول: "دمتم ودام الأردن وطن آمنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن وأرضا للحشد والرباط لتحرير المسجد الأقصى وكامل تراب فلسطين، ووطنا خاليا من الصهاينة وطريقا لإلغاء كل الإتفاقيات مع العدو الصهيوني الذي يشكل وجوده خطرا على أمتنا وأرضنا وعلى الأمن والسلم العالميين والله أكبر ولله الحمد".